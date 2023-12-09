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الترفيه
الذهب.. حرفة تزين مهرجان الشيخ زايد
9 ديسمبر 2023 14:26
صياغة الذهب من الحرف الإماراتية العريقة التي تزيِّن مهرجان الشيخ زايد 2023 في منطقة الوثبة بـأبوظبي
مهرجان الشيخ زايد
الذهب
العادات والتقاليد
الحرف اليدوية
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