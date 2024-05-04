السبت 4 مايو 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أبرز الأخبار
واشنطن: الفصائل الفلسطينية لا تخطط لمهاجمة القوات الأميركية بغزة
روسيا: مستعدون لبحث مقترحات جادة بشأن السلام بأوكرانيا
ترينيداد وتوباجو تعترف رسمياً بدولة فلسطين
الهند تخطف أنظار العالم بانتخابات «المليار صوت»
«الأونروا»: الحرب على غزة تستهدف النساء بشكل أساسي
بريطانيا.. حزب سوناك يواجه نتائج مؤلمة بعد خسارة الانتخابات الفرعية
عشرات المستوطنين يهاجمون بلدة فلسطينية بالضفة
تونس.. تحالف حزبي لدعم سعيّد في الانتخابات
«اليونسكو» تمنح جائزة «حرية الصحافة» للصحفيين الفلسطينيين بغزة
اتفاق للتعاون العسكري بين اليابان وأميركا وأستراليا
الأمم المتحدة: اجتياح رفح سيعرض أرواح مئات الآلاف للخطر
رئيس الدولة يتلقى برقيات تعزية من قادة الدول الشقيقة في وفاة طحنون بن محمد
الإمارات: نواصل العمل لنشر قيم التسامح والتعايش السلمي
مفتي الديار الهندية يُعزِّي في وفاة طحنون بن محمد
«إي آند الإمارات» تستقطب 460 مواطناً
انتهاء الحالة الجوية على الدولة
جدة حامل تتبرع بنخاع العظم لإنقاذ حفيدتها الرضيعة
انطلاق مهرجان «السودان في قلب الإمارات» غداً
«الزراعة والسلامة الغذائية» تدعو لاتباع ممارسات السلامة بعد التقلبات الجوية
مشاركون في «ديهاد»: الإمارات رائدة العمل الإنساني
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
أبوظبي عاصمة عالمية للتنقل المستدام
4 مايو 2024 16:37
أبوظبي
الإمارات
العاصمة أبوظبي
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
طحنون بن محمد.. مسيرة حافلة في خدمة الوطن والمجتمع
2 مايو 2024
علوم الدار
علوم الدار
طحنون بن محمد.. مسيرة خالدة
2 مايو 2024
علوم الدار
علوم الدار
جاهزية جميع الجهات للاستجابة إلى حالات الطوارئ خلال الأحوال الجوية المتوقعة في أبوظبي
1 مايو 2024
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات وسلطنة عُمان.. علاقات متجذرة وأخوة راسخة
22 ابريل 2024
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات وعُمان.. علاقات أخوية وشراكات راسخة
22 ابريل 2024
أخبار ذات صلة
الرياضة
الهاشمي رئيساً لـ «آسيوي للجو جيتسو» بـ «التزكية» في ولاية جديدة
اليوم 19:28
الرياضة
«دلما التاريخي» يتوج أبطال الدراجات والقدم والريشة
اليوم 14:47
الرياضة
«الفجيرة للفنون القتالية» يحتفظ بجائزة أفضل نادٍ عربي
اليوم 13:26
الرياضة
الوصل بطل دوري الطاولة للمرة الرابعة
اليوم 12:36
الرياضة
الهاشمي رئيساً لـ «آسيوي للجو جيتسو» بـ «التزكية» في ولاية جديدة
اليوم 19:28
الرياضة
«دلما التاريخي» يتوج أبطال الدراجات والقدم والريشة
اليوم 14:47
الرياضة
«الفجيرة للفنون القتالية» يحتفظ بجائزة أفضل نادٍ عربي
اليوم 13:26
الرياضة
الوصل بطل دوري الطاولة للمرة الرابعة
اليوم 12:36
شاهد أيضًا
علوم الدار
أبوظبي عاصمة عالمية للتنقل المستدام
اليوم 16:37
الأخبار العالمية
هل رفض ترامب التعهد بقبول نتائج انتخابات 2024؟
اليوم 13:58
علوم الدار
طحنون بن محمد.. مسيرة حافلة في خدمة الوطن والمجتمع
2 مايو 2024
علوم الدار
طحنون بن محمد.. مسيرة خالدة
2 مايو 2024
علوم الدار
جاهزية جميع الجهات للاستجابة إلى حالات الطوارئ خلال الأحوال الجوية المتوقعة في أبوظبي
1 مايو 2024
اقتصاد
مطار زايد الدولي.. خطط لتعزيز تجارب المسافرين
30 ابريل 2024
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©