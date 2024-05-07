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علوم الدار
الأمير بدر بن عبدالمحسن.. وداعاً "أيقونة الشعر"
7 مايو 2024 10:17
توفي الشاعر السعودي الأمير بدر بن عبدالمحسن تاركاً إرثاً إبداعياً كبيراً، أثرى الساحة الثقافية العربية ولقِّب بـ"مهندس الكلمة" و"أيقونة الشعر".. زار الإمارات مرات عديدة وكانت تربطه بشعبها علاقات أخوية عميقة، وكتب في حبها قصيدة "1000 حب"
الأمير بدر بن عبدالمحسن
بدر بن عبدالمحسن
الشعر
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