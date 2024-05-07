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الترفيه
نجيب محفوظ.. الشخصية المحورية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024
7 مايو 2024 10:53
معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024 يختار نجيب محفوظ "الشخصية المحورية" لدورته الجديدة، باعتباره رائد الواقعية في الأدب العربي وأيقونة الرواية العربي
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
نجيب محفوظ
مصر
أبوظبي
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