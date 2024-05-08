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بوتين يؤدي اليمين الدستورية لولاية خامسة
8 مايو 2024 14:17
بوتين
فلاديمير بوتين
روسيا
الانتخابات الرئاسية
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