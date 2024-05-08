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علوم الدار
"أبوظبي" مركز لصناعة الطائرات من دون طيار
8 مايو 2024 14:20
أبوظبي
طائرة
طائرة بدون طيار
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