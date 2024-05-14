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اقتصاد
"مبادلة للطاقة" تقود اكتشافات ضخمة للغاز في إندونيسيا
14 مايو 2024 09:40
أندونيسيا
الغاز
الغاز الطبيعي
مبادلة
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