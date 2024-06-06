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اقتصاد
بعد 5 عقود.. عراب "دافوس" يتنحى
6 يونيو 2024 11:31
دافوس
المنتدى الاقتصادي العالمي
جنيف
كلاوس شواب
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