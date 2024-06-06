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شركة إماراتية في صدارة الصناعات الدفاعية في العالم
6 يونيو 2024 11:45
الصناعات الدفاعية
صناعات
شركة إماراتية
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