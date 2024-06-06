الخميس 6 يونيو 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
بايدن وزيلينسكي وماكرون يناقشون «احتياجات أوكرانيا»
مستوطنون متطرفون يعتدون على فلسطينيين بالقدس الشرقية
لبنان: ملتزمون بحماية مقرات البعثات الدبلوماسية
تحذيرات من تفش غير مسبوق للأمراض في غزة بسبب تراكم المخلفات
«الأونروا»: أضرار بيئية كارثية جراء الحرب في غزة
مباحثات سورية عراقية لتعزيز أمن الحدود
رفض فلسطيني للورقة الإسرائيلية بشأن الهدنة في غزة
وفاة 30 طفلاً بسبب انعدام الغذاء في غزة
«الهجرة الدولية»: 6.7 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات في مجال المأوى
سلوفينيا تعترف بدولة فلسطين
رئيس الدولة: تعزيز جهود الإمارات في مجالات الاستدامة وصون الموارد الطبيعية
«التعاون الإسلامي» تؤكد أهمية الجهود لوقف إطلاق النار في غزة
الجامعة العربية: ضرورة بدء عملية واسعة لإغاثة سكان غزة
محمد بن راشد: استدامة البيئة ضمان للتقدم الحضاري للبشر
مشاركون في ملتقى حجاج الإمارات: القيادة الرشيدة حريصة على إسعاد الحجاج
سلطان بن أحمد: جامعة الشارقة ضمن أفضل جامعات العالم
محمد الشرقي يؤكد أهمية العلم في بناء الإنسان
«تداوي» تطلق مبادرة للعلاج المجاني
200 ألف طالب يؤدون امتحانات نهاية العام الدراسي
«الشارقة الخيرية» تطلق باقة «مبادرات عشر ذي الحجة»
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
ماذا بعد إدانة ترامب في قضية "شراء الصمت"؟
6 يونيو 2024 12:37
دونالد ترامب
ترامب
الولايات المتحدة الأميركية
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
كيف رد ترامب على انتقادات منافسته هيلي؟
30 يناير 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لماذا يرغب ترامب في حصانة شاملة؟
25 يناير 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما سر انسحاب منافس ترامب من سباق الترشح للرئاسة؟
25 يناير 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لماذا يرفض ترامب المشاركة في مناظرات الحزب الجمهوري؟
22 أغسطس 2023
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
هل يسلم ترامب نفسه إلى قضاء ولاية جورجيا؟
16 أغسطس 2023
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
بايدن يعتزم إغلاق الحدود مع المكسيك
4 يونيو 2024
الأخبار العالمية
ترامب يحذر من رد فعل أنصاره بعد إدانته
3 يونيو 2024
الأخبار العالمية
أوربان يريد تحالفا يمينيا على ضفتي الأطلسي ينهي أزمة أوكرانيا
2 يونيو 2024
الأخبار العالمية
ترامب يحصد 1.3 مليون متابع بعيد انضمامه لتيك توك
2 يونيو 2024
الأخبار العالمية
بايدن يعتزم إغلاق الحدود مع المكسيك
4 يونيو 2024
الأخبار العالمية
ترامب يحذر من رد فعل أنصاره بعد إدانته
3 يونيو 2024
الأخبار العالمية
أوربان يريد تحالفا يمينيا على ضفتي الأطلسي ينهي أزمة أوكرانيا
2 يونيو 2024
الأخبار العالمية
ترامب يحصد 1.3 مليون متابع بعيد انضمامه لتيك توك
2 يونيو 2024
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
ماذا بعد إدانة ترامب في قضية "شراء الصمت"؟
اليوم 12:37
اقتصاد
شركة إماراتية في صدارة الصناعات الدفاعية في العالم
اليوم 11:45
اقتصاد
بعد 5 عقود.. عراب "دافوس" يتنحى
اليوم 11:31
الأخبار العالمية
الإمارات.. جهود دؤوبة لإغاثة أهالي غزة
اليوم 11:21
الأخبار العالمية
مودي يفوز بولاية ثالثة
اليوم 11:13
اقتصاد
ما هي الدول الأكثر استقطاباً للسياح في العالم؟
اليوم 11:06
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©