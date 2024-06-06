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ماذا بعد إدانة ترامب في قضية "شراء الصمت"؟
6 يونيو 2024 12:37
دونالد ترامب
ترامب
الولايات المتحدة الأميركية
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