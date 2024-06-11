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علوم الدار
"شؤون الحجاج" تعلن جاهزية المنظومة الصحية لموسم الحج
11 يونيو 2024 10:42
موسم الحج
الحج
الحجاج
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