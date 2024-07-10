"العيد عيدين".. كوميديا إماراتية - سعودية

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الترفيه
"العيد عيدين".. كوميديا إماراتية - سعودية
10 يوليو 2024 19:04
أطلقت "إيمج نيشن أبوظبي" العرض العالمي الأول للفيلم الكوميدي العائلي الإماراتي - السعودي "العيد عيدين"، وُيعرض بدءاً من الخميس 11 يوليو في دور السينما المحلية والخليجية
سينما
السينما الإماراتية
أفلام
كوميديا
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