"العيد عيدين".. كوميديا إماراتية - سعودية

أطلقت "إيمج نيشن أبوظبي" العرض العالمي الأول للفيلم الكوميدي العائلي الإماراتي - السعودي "العيد عيدين"، وُيعرض بدءاً من الخميس 11 يوليو في دور السينما المحلية والخليجية