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لماذا قررت روسيا تحديث العقيدة النووية؟
20 نوفمبر 2024 18:39
الحرب في أوكرانيا
بريانسك
العقيدة النووية
روسيا
فلاديمير بوتين
فلاديمير زيلينسكي
أوكرانيا
كييف
موسكو
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