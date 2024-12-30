الإثنين 30 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
من هم رؤساء أميركا الأحياء؟
30 ديسمبر 2024 19:04
بوفاة كارتر لم يعد هناك سوى 4 رؤساء أميركيين سابقين على قيد الحياة.. فمن هم؟
أميركا
الولايات المتحدة
البيت الأبيض
جيمي كارتر
جو بايدن
جورج بوش
جورج بوش الأب
بيل كلينتون
دونالد ترامب
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
من الحلبة إلى الحكومة.. قصة وزيرة التعليم في إدراة ترامب
21 نوفمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هي خطة ترامب لترحيل المهاجرين؟
20 نوفمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترشيح كريس رايت وزيراً للطاقة في إدارة ترامب
20 نوفمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب يحتفل بالنصر في مباراة للفنون القتالية
17 نوفمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب وبايدن في البيت الأبيض.. مصافحة وتعهد
13 نوفمبر 2024
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
الرئيس الصيني لبايدن: مستعدون لتطوير العلاقات بين بكين وواشنطن
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا
الأخبار العالمية
إدارة بايدن تسابق الزمن لإنجاز «إرث الأيام الأخيرة»
الأخبار العالمية
بايدن يعفو عن نجله وترامب يعتبره إجهاضاً للعدالة
الأخبار العالمية
الرئيس الصيني لبايدن: مستعدون لتطوير العلاقات بين بكين وواشنطن
اليوم 16:42
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا
اليوم 16:07
الأخبار العالمية
إدارة بايدن تسابق الزمن لإنجاز «إرث الأيام الأخيرة»
21 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
بايدن يعفو عن نجله وترامب يعتبره إجهاضاً للعدالة
3 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©