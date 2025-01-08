الأربعاء 8 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
ترامب يعلن عن استثمار إماراتي بقيمة 20 مليار دولار
8 يناير 2025 17:45
الولايات المتحدة
داماك العقارية
الرئيس الأميركي
الاستثمار
حسين سجواني
دونالد ترامب
الإمارات
ترامب
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الذكاء الاصطناعي.. محور الشراكات الاقتصادية بين الإمارات وأميركا
21 سبتمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حزام الصدأ
28 أغسطس 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
من يصبح نائباً لـ هاريس؟
30 يوليو 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
هل قصّر عناصر الخدمة السرية في حراسة ترامب؟
16 يوليو 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
تفاصيل محاولة اغتيال ترامب
14 يوليو 2024
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
زيلينسكي: ترامب قادر على إنهاء أزمة أوكرانيا
الأخبار العالمية
ميلوني تعزز العلاقات مع ترامب خلال زيارة لفلوريدا
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يربط نهاية سريعة للحرب بموقف «قوي» من ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: سأحضر جنازة جيمي كارتر
الأخبار العالمية
زيلينسكي: ترامب قادر على إنهاء أزمة أوكرانيا
7 يناير 2025
الأخبار العالمية
ميلوني تعزز العلاقات مع ترامب خلال زيارة لفلوريدا
6 يناير 2025
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يربط نهاية سريعة للحرب بموقف «قوي» من ترامب
4 يناير 2025
الأخبار العالمية
ترامب: سأحضر جنازة جيمي كارتر
1 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©