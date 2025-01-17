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السماء تتزين بحطام «Starship»
17 يناير 2025 18:03
جُزُر تركس وكايكوس
سبيس إكس
خليج المكسيك
انفجار صاروخ
الفضاء
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