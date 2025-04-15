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الأردن يحبط مخططات لإثارة الفوضى
15 ابريل 2025 23:01
الأردن
الفوضى
المخابرات الأردنية
السلطات الأردنية
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