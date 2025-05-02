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لحظة النطق بالحكم بشأن حماية الأمير هاري
2 مايو 2025 20:06
الأمير هاري
الحكومة البريطانية
بريطانيا
العائلة المالكة
المملكة المتحدة
ميغن ماركل
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