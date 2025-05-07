الفاتيكان.. دخان أسود يؤجل انتخاب البابا

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«التنمية الأسرية» تُعرّف بأنشطة «أندية بركة الدار»
«أبوظبي للطفولة المبكرة» تكرم خريجي برنامج «تطوير مهارات العمل الاجتماعي»
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أبوظبي تستضيف الدورة الــ 25 من مؤتمر «تعزيز الصحة» 13 مايو
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