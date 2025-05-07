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الفاتيكان.. دخان أسود يؤجل انتخاب البابا
8 مايو 2025 01:19
الفاتيكان
بابا الفاتيكان
الكنيسة الكاثوليكية
البابا
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