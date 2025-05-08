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احتفالات ابتهاجاً بنجاح اختيار بابا للفاتيكان
8 مايو 2025 20:44
بابا الفاتيكان
بابا الكنيسة الكاثوليكية
البابا فرنسيس
البابا
الفاتيكان
دولة الفاتيكان
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