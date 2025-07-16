الأربعاء 16 يوليو 2025
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«مريم».. قصة أمل ملهمة مع «متلازمة داون»
16 يوليو 2025 18:25
أبوظبي
عمليات القلب المفتوح
متلازمة داون
مدينة الشيخ خليفة الطبية
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