الأخبار العالمية
انهيار فندق قديم في أميان الفرنسية
8 أغسطس 2025 20:44
انهيار مبنى
فرنسا
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هي أهداف المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين؟
28 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
انهيار سقف مدرسة في الهند
25 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما العلاقة بين إلغاء عطلتين رسميتين والاستراتيجية الدفاعية في فرنسا؟
17 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
انهيار عقار مأهول بمصر
13 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
فرنسا ترفع حالة التأهب.. والسبب درجات الحرارة
29 يونيو 2025
الرياضة
لنس يحسم ضم توفان من أودينيزي
الرياضة
مع صلاح وحكيمي.. ظهور عربي «لافت» بترشيحات «الكرة الذهبية» في العقد الأخير
الرياضة
حارس الهلال السعودي يتنافس على جائزة «ياشين»
الرياضة
سيطرة إنجليزية على «القائمة المختصرة» لجائزة «أفضل لاعبة»
الرياضة
لنس يحسم ضم توفان من أودينيزي
اليوم 18:41
الرياضة
مع صلاح وحكيمي.. ظهور عربي «لافت» بترشيحات «الكرة الذهبية» في العقد الأخير
اليوم 17:14
الرياضة
حارس الهلال السعودي يتنافس على جائزة «ياشين»
7 أغسطس 2025
الرياضة
سيطرة إنجليزية على «القائمة المختصرة» لجائزة «أفضل لاعبة»
7 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
انهيار فندق قديم في أميان الفرنسية
الذكاء الاصطناعي
ماركوس أوريليوس وتشرشل يعودان إلى الحكم.. ما القصة؟
الذكاء الاصطناعي
سباق المليارات.. 344 مليار دولار للذكاء الاصطناعي في عام واحد!
علوم الدار
سلامة أنظمة الغاز في منشآت أبوظبي
الأخبار العالمية
طريق سريع في الصين يعبر سفوحاً جبلية شاهقة
الأخبار العالمية
فيضانات وانهيارات طينية في اليابان
