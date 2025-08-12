الثلاثاء 12 أغسطس 2025
أبرز الأخبار
الإمارات تواصل مشروع صيانة الآبار وتوفير المياه لأهالي غزة
الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية غير مسبوقة في السودان
اليمن.. توثيق 732 انتهاكاً حوثياً خلال شهرين
خبراء وباحثون لـ«الاتحاد»: الإمارات.. جهود إغاثية عاجلة لدعم سكان القطاع
إسرائيل تكثف قصفها على غزة.. وسقوط عشرات الضحايا
«الصحة العالمية»: التصعيد العسكري يعرض مزيداً من الأطفال للخطر
دعوات أوروبية لإسرائيل لعدم التضييق على المنظمات الإنسانية
مستوطنون إسرائيليون يقيمون بؤرة استيطانية شمال رام الله
دانيال نوبوا رئيس الإكوادور في حوار مع «الاتحاد»: النهج الاستراتيجي «مفتاح نجاح» الإمارات ونتطلع لتعميق صداقتنا
الإمارات تحتفي باليوم العالمي للشباب 2025
إشادة بدعم جواهر القاسمي لتطوير علاج السرطان
الإمارات تستضيف المؤتمر الطلابي الأول لمؤسسة عملية الابتسامة
طقس اليوم صحو غائم جزئياً
لطيفة بنت محمد: شبابنا يحوّلون التحديات إلى فرص نابضة بالأمل
سلطان النيادي: الشباب ركيزة نهضة الإمارات
منصور المنصوري: ملتزمون بتبني أفكار الشباب وتعزيز قدراتهم
خالد النعيمي: تركيز على الاستثمار في قدرات الشباب
«موارد دبي» تستعرض تجربة مجلس شبابها في التمكين والريادة العالمية
«تريندز» يستضيف سفير اليابان في جلسة نقاشية حول دور مراكز الفكر
«كهرباء ومياه دبي» تحتفي باليوم العالمي للشباب
الأخبار العالمية
حرائق الغابات تشتعل في البرتغال
12 أغسطس 2025 18:54
حرائق الغابات
الحرائق
الغابات
البرتغال
لشبونة
الصيف
درجات الحرارة
الجفاف
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حرائق الغابات تدمر منازل في شمال غرب تركيا
اليوم 18:58
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حرائق الغابات تضر بحديقة إسبانية مدرجة في اليونسكو
اليوم 00:32
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
محاولات إسبانية للسيطرة على حرائق الغابات
10 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حريق غابات قرب مستشفى في جناق قلعة التركية
8 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
طائرات تكافح لإخماد حريق سريع الانتشار في كاليفورنيا
8 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
أوروبا في قبضة الحرّ والحرائق
اليوم 17:29
علوم الدار
طقس اليوم صحو غائم جزئياً
اليوم 01:22
الترفيه
توسعة أول شاطئ ليلي في أبوظبي
اليوم 01:20
علوم الدار
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. فرق إماراتية لدعم إطفاء حرائق الغابات في ألبانيا
11 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
أوروبا في قبضة الحرّ والحرائق
اليوم 17:29
علوم الدار
طقس اليوم صحو غائم جزئياً
اليوم 01:22
الترفيه
توسعة أول شاطئ ليلي في أبوظبي
اليوم 01:20
علوم الدار
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. فرق إماراتية لدعم إطفاء حرائق الغابات في ألبانيا
11 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
حرائق الغابات تدمر منازل في شمال غرب تركيا
اليوم 18:58
الأخبار العالمية
حرائق الغابات تشتعل في البرتغال
اليوم 18:54
الأخبار العالمية
سرب من قناديل البحر يعطل محطة نووية فرنسية
اليوم 18:50
الأخبار العالمية
ما هي أجندة قمة «ألاسكا» بين بوتين وترامب؟
اليوم 18:45
الأخبار العالمية
واشنطن تحت السيطرة الفيدرالية
اليوم 18:38
الأخبار العالمية
انفجار مصنع للصلب في بنسلفانيا
اليوم 00:44
