الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
معركة ضد حرائق الغابات في كندا
13 أغسطس 2025 18:49
كندا
حرائق الغابات
الغابات
الحرائق
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حرائق الغابات تدمر منازل في شمال غرب تركيا
12 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حرائق الغابات تشتعل في البرتغال
12 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
أعمدة دخان من غابات كندا
10 يونيو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حرائق الغابات تستعر مجدداً في كندا
7 يونيو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حرائق الغابات المستعرة تمتد إلى هوليوود
9 يناير 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
اندلاع حريق ضخم في شمال المغرب
الأخبار العالمية
إسبانيا تكافح لاحتواء الحرائق المدمرة
الأخبار العالمية
حرائق غير مسبوقة تجتاح غابات كاليفورنيا
الأخبار العالمية
إسبانيا: إجلاء سياح بعد اتساع رقعة حريق غابات جنوب البلاد
الأخبار العالمية
اندلاع حريق ضخم في شمال المغرب
اليوم 18:40
الأخبار العالمية
إسبانيا تكافح لاحتواء الحرائق المدمرة
اليوم 17:15
الأخبار العالمية
حرائق غير مسبوقة تجتاح غابات كاليفورنيا
7 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
إسبانيا: إجلاء سياح بعد اتساع رقعة حريق غابات جنوب البلاد
6 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©