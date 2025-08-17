الإثنين 18 أغسطس 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
3 ولايات أميركية ترسل قوات من الحرس الوطني لواشنطن
الصحة العالمية: اليمن تُسجّل ثاني أعلى تفشي للكوليرا عالمياً
قصف إسرائيلي لمنشأة طاقة حوثية في صنعاء
مالي.. تحذيرات من تزايد التهديدات الإرهابية
الجيش الإسرائيلي يعلن تركيز عملياته في مدينة غزة
مصر تحذر من المشاركة في «جريمة تهجير الفلسطينيين»
18 قتيلاً بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة
مصرع 35 مهاجراً في صحراء النيجر
ليبيا.. الأمم المتحدة تكشف عن خارطة طريق لحل الأزمة السياسية الخميس المقبل
العراق: مهمة بعثة التحالف الدولي تنتهي في سبتمبر
الصومال.. تصفية قيادي بارز من «الشباب»
الإمارات.. إرث حافل بالخير والعطاء
الأقمار الاصطناعية نقلة نوعية في توظيف الاستشعار عن بعد لخدمة التنمية
دراسة لـ «تريندز»: تعزيز التسامح ضرورة لتحقيق السلام المستدام
سلطان بن أحمد يبحث مع وزير العدل المصري توطيد التعاون القضائي
سلطان بن أحمد: مدينة الفنون والثقافة صرح عظيم
نهيان بن مبارك يحضر أفراح الحمادي والقيسية
«حمدان بن راشد للعلوم» تطلق أعمال تحكيم الجوائز
13 يتيماً متفوقاً في عمرة «الأعمال الخيرية العالمية»
مكتب الذكاء الاصطناعي يُطلق النسخة الثالثة من «سامسونغ للابتكار»
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
حرائق إسبانيا تلتهم ما يعادل مساحة لندن
18 أغسطس 2025 01:10
حرائق الغابات
الغابات
إسبانيا
درجات الحرارة
الحرائق
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
كيف بدت السماء في إسبانيا مع الحر والحرائق؟
15 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
معركة ضد حرائق الغابات في كندا
13 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حرائق الغابات تدمر منازل في شمال غرب تركيا
12 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حرائق الغابات تشتعل في البرتغال
12 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حرائق الغابات تضر بحديقة إسبانية مدرجة في اليونسكو
12 أغسطس 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
إسبانيا تتصدى لـ 20 حريق غابات هائلا
اليوم 22:38
الأخبار العالمية
وقف تمدد حرائق الغابات في شمال غربي سوريا
اليوم 02:13
الأخبار العالمية
حركة نزوح كبيرة في اللاذقية مع تجدد حرائق الغابات
16 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
إسبانيا تكافح 14 حريقاً وتستنجد بالاتحاد الأوروبي
14 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
إسبانيا تتصدى لـ 20 حريق غابات هائلا
اليوم 22:38
الأخبار العالمية
وقف تمدد حرائق الغابات في شمال غربي سوريا
اليوم 02:13
الأخبار العالمية
حركة نزوح كبيرة في اللاذقية مع تجدد حرائق الغابات
16 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
إسبانيا تكافح 14 حريقاً وتستنجد بالاتحاد الأوروبي
14 أغسطس 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
حرائق إسبانيا تلتهم ما يعادل مساحة لندن
18 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ73 للمساعدات في غزة
18 أغسطس 2025
علوم الدار
مزادات الصقور
اليوم 01:50
علوم الدار
نصائح لبقاء الأطفال بصحة جيدة خلال الصيف
16 أغسطس 2025
علوم الدار
أم دولفين ترفض فراق صغيرها في مشهد مؤثر بالظفرة
16 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
ماذا قال ترامب عن «قمة ألاسكا» مع بوتين؟
16 أغسطس 2025
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©