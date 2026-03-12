الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
ما هو القرار 2817 بإدانة إيران؟
12 مارس 2026 17:30
إدانة
إيران
الاعتداء الإيراني
مجلس الأمن
مجلس الأمن الدولي
الأمم المتحدة
دول الخليج
الصواريخ الباليستية
الصواريخ الباليستية الإيرانية
الصواريخ الباليسيتة
الصواريخ الإيرانية
الطائرات المسيرة
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
«فيتو» أميركي بشأن غزة
19 سبتمبر 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإمارات: الاعتداء الإسرائيلي على قطر اعتداء خطير على القانون الدولي
12 سبتمبر 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإمارات: العدوان على قطر يقوض بشكل خطير آفاق السلام
12 سبتمبر 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
"فرصة للسلام".. رسالة من غوتيريش إلى إسرائيل وإيران
20 يونيو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإمارات تدين استخدام الجيش السوداني مجلس الأمن لترويج الأكاذيب
3 مايو 2025
أخبار ذات صلة
علوم الدار
قرقاش: الادعاءات الإيرانية باستهداف قواعد عسكرية أميركية كاذبة
الأخبار العالمية
إيران تواصل اعتداءاتها السافرة ضد دول المنطقة
علوم الدار
الإمارات: اعتداءات إيران تهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين
علوم الدار
أمام مجلس حقوق الإنسان.. الإمارات تدين الاعتداءات الإيرانية وتؤكد احتفاظها بحق الرد المشروع
علوم الدار
قرقاش: الادعاءات الإيرانية باستهداف قواعد عسكرية أميركية كاذبة
اليوم 03:51
الأخبار العالمية
إيران تواصل اعتداءاتها السافرة ضد دول المنطقة
11 مارس 2026
علوم الدار
الإمارات: اعتداءات إيران تهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين
5 مارس 2026
علوم الدار
أمام مجلس حقوق الإنسان.. الإمارات تدين الاعتداءات الإيرانية وتؤكد احتفاظها بحق الرد المشروع
3 مارس 2026
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
ما هو القرار 2817 بإدانة إيران؟
علوم الدار
الإمارات تُرحب باعتماد مجلس الأمن قراراً يُدين الهجمات الإيرانية
اقتصاد
مخزون استراتيجي من السلع الأساسية في الإمارات
علوم الدار
الإمارات: قواتنا نجحت بوجه الاعتداءات الإيرانية من خلال الصمود والوحدة التي تجمعنا
علوم الدار
الإمارات: قوى الكراهية والتطرف لن تغير نموذجنا القائم على التسامح والتعايش
علوم الدار
حسن الشحي: توافر مخزون استراتيجي للسلع في عجمان ومتابعة الأسواق مستمرة
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©