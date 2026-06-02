الثلاثاء 2 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
شلل مروري يضرب لندن
2 يونيو 2026 20:40
لندن
المرور
المواصلات
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
إشارة رمزية قبل خطاب الملك تشارلز
13 مايو 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
تفجير قنبلة من الحرب العالمية الثانية
1 مايو 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ستارمر: أميركا بوسعها استخدام قواعدنا ضد صواريخ إيران
2 مارس 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
وزيرة خارجية بريطانيا تدحض إدعاءات تسليح الإمارات لـ"الدعم السريع"
18 فبراير 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
كلمة على العشاء.. ماذا قال ترامب وملك بريطانيا؟
18 سبتمبر 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
بريطانيا تلتزم بخفض انبعاثاتها المناخية بـ 87% بحلول عام 2040
الترفيه
ابتكار تقنية جديدة لتوليد الكهرباء من الملح
اقتصاد
تقرير: بطالة الشباب قد تكلّف بريطانيا 125 مليار جنيه إسترليني سنوياً
علوم الدار
رئيس الدولة يمنح سفير المملكة المتحدة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
الأخبار العالمية
بريطانيا تلتزم بخفض انبعاثاتها المناخية بـ 87% بحلول عام 2040
اليوم 21:14
الترفيه
ابتكار تقنية جديدة لتوليد الكهرباء من الملح
31 مايو 2026
اقتصاد
تقرير: بطالة الشباب قد تكلّف بريطانيا 125 مليار جنيه إسترليني سنوياً
31 مايو 2026
علوم الدار
رئيس الدولة يمنح سفير المملكة المتحدة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
27 مايو 2026
شاهد أيضًا
علوم الدار
د. محمود أحمد القيسية.. سيرةُ عطاءٍ في مسيرة التعليم الإماراتي
الأخبار العالمية
شلل مروري يضرب لندن
علوم الدار
قرقاش: ندفع جميعاً ثمن طموحات إيران الإقليمية المتضخمة
اقتصاد
توسعة مشروع مجمَّع الذكاء الاصطناعي في فرنسا
علوم الدار
للعام الثاني.. الإمارات الأولى إقليمياً في مبيعات السيارات الكهربائية
اقتصاد
المنتجات الوطنية.. حضور بارز في الأسواق
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©