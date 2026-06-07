اعتراض صواريخ إيرانية في سماء إسرائيل

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بلدية دبا الحصن تطلق مشروع حصر وترقيم أشجار النخيل
«أمن الطوارئ»: الإمارات نموذج عالمي في تعزيز التعايش الإنساني
جامعة دبي تبحث تنمية التعاون الأكاديمي والعلمي مع الجامعات الصينية
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