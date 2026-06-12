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ماسك "أول تريليونير".. و"سبيس إكس" إلى "ناسداك"
12 يونيو 2026 22:45
إيلون ماسك
سبيس إكس
شركة سبيس إكس
ناسداك
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