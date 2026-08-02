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اليونان.. مقتل شخصين باصطدام مروحيتي إطفاء
3 أغسطس 2026 00:41
تحطم مروحيتين
تصادم مروحيتين
حرائق غابات
حرائق الغابات في أوروبا
حرائق غابات اليونان
اصطدام مروحيتين
حرائق الغابات في اليونان
حرائق الغابات
اليونان
حرائق الغابات باليونان
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