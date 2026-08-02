الإثنين 3 أغسطس 2026
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
إصابة 5 عسكريين لبنانيين جراء استهداف إسرائيلي
روسيا تتصدى لهجوم أوكراني ضخم بالمسيرات
العراق يؤكد الجاهزية العسكرية لمنع أي استهداف لدول الجوار
تحذير من وصول أزمة الإيواء في غزة إلى مرحلة كارثية
الكوليرا والجوع يهددان مئات الآلاف في الأبيض السودانية
«صفقة مرتقبة» ترجئ هجوماً أميركياً على إيران
العثور على 112 جثة تحت أنقاض غزة
النمسا تسجل أعلى درجة حرارة لشهر يوليو
قتلى بغارات إسرائيلية على غزة
25 جسراً جديداً للمشاة في إمارة أبوظبي لتعزيز السلامة المرورية
«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: 7.100 زيارة «رعاية نفسية» منزلية للحالات المزمنة غير المستقرة
محمد علي الشرفا يكتب: كيف تُبنى المدن الأكثر تنافسية؟
تخريج 850 طالباً وطالبة من «أبطال شرطة الغد»
سعيد المنصوري لـ«الاتحاد»: نقلة نوعية لتطوير منظومة الأقمار الاصطناعية الوطنية
«برنامج البودكاست العربي» يناقش جوانب النشر وتحقيق العوائد
المكتب الإعلامي لعجمان يختتم فعاليات «وكلاء الذكاء الاصطناعي»
200 طالب يتخرجون في «أصدقاء الشرطة الصيفي»
«الجاهزية والمرونة» تستعرض جهود «الاستجابة»
«كهرباء الشارقة»: تركيب 1.878 عمود إنارة جديداً خلال النصف الأول
348 مليون راكب استخدموا منظومة النقل الجماعي في دبي
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
اليونان.. مقتل شخصين باصطدام مروحيتي إطفاء
3 أغسطس 2026 00:41
تحطم مروحيتين
تصادم مروحيتين
حرائق غابات
حرائق الغابات في أوروبا
حرائق غابات اليونان
اصطدام مروحيتين
حرائق الغابات في اليونان
حرائق الغابات
اليونان
حرائق الغابات باليونان
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حرائق الغابات تمتد غرب أثينا وسط رياح عاتية
1 أغسطس 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
إجلاء الآلاف بسبب حريق غابات في "توسكانا"
1 مايو 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حرائق حدثت عبر التاريخ غيرت العالم
28 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
سحب دخانية تتصاعد فوق اليونان
10 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حرائق "كريت" تلتهم الطبيعة وتهجر الآلاف
4 يوليو 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
الفرق تواصل العمل لاحتواء الحرائق في فرنسا
اليوم 23:20
الأخبار العالمية
قتيلان بتصادم مروحيتين أثناء مكافحة حرائق في اليونان
اليوم 20:52
الأخبار العالمية
دخان حرائق أوروبا يصل النمسا
29 يوليو 2026
الأخبار العالمية
حرائق الغابات في إسبانيا تدمّر 12 ألف هكتار
18 يوليو 2026
الأخبار العالمية
الفرق تواصل العمل لاحتواء الحرائق في فرنسا
اليوم 23:20
الأخبار العالمية
قتيلان بتصادم مروحيتين أثناء مكافحة حرائق في اليونان
اليوم 20:52
الأخبار العالمية
دخان حرائق أوروبا يصل النمسا
29 يوليو 2026
الأخبار العالمية
حرائق الغابات في إسبانيا تدمّر 12 ألف هكتار
18 يوليو 2026
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
اليونان.. مقتل شخصين باصطدام مروحيتي إطفاء
3 أغسطس 2026
الأخبار العالمية
النيران تلتهم عبّارة إندونيسية على متنها 271 شخصاً
اليوم 19:23
الأخبار العالمية
فيضانات كيرالا تحصد أرواحاً وتدمر منازل
اليوم 19:21
الأخبار العالمية
باكستان.. انفجار منجم يودي بحياة 34 عاملاً
اليوم 19:12
الأخبار العالمية
شاحنة طعام تنقلب فوق جسر
اليوم 19:10
الأخبار العالمية
سبتة.. 48 ألف مهاجر يعودون إلى المغرب
1 أغسطس 2026
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©