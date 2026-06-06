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رايان دي. مكارثي
وزير الجيش الأميركي ال24 خلال الفترة بين 2019 و2021. عمل سابقاً نائباً لوزير الجيش، وشغل مناصب تنفيذية في شركة «لوكهيد مارتن»
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