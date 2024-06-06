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«الهجرة الدولية»: 6.7 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات في مجال المأوى
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الجامعة العربية: ضرورة بدء عملية واسعة لإغاثة سكان غزة
محمد بن راشد: استدامة البيئة ضمان للتقدم الحضاري للبشر
مشاركون في ملتقى حجاج الإمارات: القيادة الرشيدة حريصة على إسعاد الحجاج
سلطان بن أحمد: جامعة الشارقة ضمن أفضل جامعات العالم
محمد الشرقي يؤكد أهمية العلم في بناء الإنسان
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