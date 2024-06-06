الخميس 6 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
تغطية خاصة
«لاجئ زادار».. من كرة الأسفلت إلى الفصل الأخير مع «الناريين»
الرياضة
«لاجئ زادار».. من كرة الأسفلت إلى الفصل الأخير مع «الناريين»
4400 دقيقة تُعيد كانتي للتألق مع «الديوك»!
الرياضة
4400 دقيقة تُعيد كانتي للتألق مع «الديوك»!
«كان» لنوير: لم يعد من الممكن أن تلعب 60 مباراة
الرياضة
«كان» لنوير: لم يعد من الممكن أن تلعب 60 مباراة
آخر الأخبار
«لاجئ زادار».. من كرة الأسفلت إلى الفصل الأخير مع «الناريين»
الرياضة
«لاجئ زادار».. من كرة الأسفلت إلى الفصل الأخير مع «الناريين»
اليوم 12:17
4400 دقيقة تُعيد كانتي للتألق مع «الديوك»!
الرياضة
4400 دقيقة تُعيد كانتي للتألق مع «الديوك»!
اليوم 10:13
«كان» لنوير: لم يعد من الممكن أن تلعب 60 مباراة
الرياضة
«كان» لنوير: لم يعد من الممكن أن تلعب 60 مباراة
5 يونيو 2024
المنتخب الألماني.. من ميونخ إلى شوتجارت بالحافلة
الرياضة
المنتخب الألماني.. من ميونخ إلى شوتجارت بالحافلة
5 يونيو 2024
كين يتفوق على «الظاهرة» و«السلطان» بـ«الهدف 63»
الرياضة
كين يتفوق على «الظاهرة» و«السلطان» بـ«الهدف 63»
4 يونيو 2024
ديشامب: لا أفكر في اعتزال التدريب!
الرياضة
ديشامب: لا أفكر في اعتزال التدريب!
4 يونيو 2024
«الاستقبال الحار» يُسعد نوير رغم الأمطار!
الرياضة
«الاستقبال الحار» يُسعد نوير رغم الأمطار!
1 يونيو 2024
المزيد من الأخبار
الأكثر قراءة
«مفاجأة كبيرة» في قائمة فرنسا لـ «يورو 2024»!
الرياضة
«مفاجأة كبيرة» في قائمة فرنسا لـ «يورو 2024»!
17 مايو 2024
«يورو 2024» تعرض مليون تذكرة لمباريات المجموعات
الرياضة
«يورو 2024» تعرض مليون تذكرة لمباريات المجموعات
4 ديسمبر 2023
ماتيوس: منتخب ألمانيا يجب أن يفوز بلقب يورو 2024
الرياضة
ماتيوس: منتخب ألمانيا يجب أن يفوز بلقب يورو 2024
26 مارس 2024
كروس يفكر في العودة إلى «المانشافت»!
الرياضة
كروس يفكر في العودة إلى «المانشافت»!
13 فبراير 2024
ترشيح منتخب جورجيا لـ «جائزة الدولة» بسبب «يورو»!
الرياضة
ترشيح منتخب جورجيا لـ «جائزة الدولة» بسبب «يورو»!
27 مارس 2024
مودريتش: عزيزي توني لن يكون هناك كروس آخر
الرياضة
مودريتش: عزيزي توني لن يكون هناك كروس آخر
22 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©