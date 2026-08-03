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علوم الدار

10 ملايين بذرة لإحياء الموائل الطبيعية في أبوظبي

3 أغسطس 2026 16:30

الموائل الطبيعية
أبوظبي
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
الزراعة
الغاف
مكافحة التصحر
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اليوم 18:00
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10 ملايين بذرة لإحياء الموائل الطبيعية في أبوظبي
اليوم 16:30
علوم الدار
"التربية" تتيح الزي المدرسي استعداداً للعام الدراسي 2026-2027
30 يوليو 2026
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