أحمد بن محمد يزور المستشفى السعودي الألماني في البرشاء

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أن منظومة الخدمات الطبية والرعاية الصحية في دبي تمضي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في هذا المجال، عبر توفير أفضل الإمكانات، وتعزيز جاهزيته برفده بمنشآت صحية متطورة وكوادر عالية الكفاءة، وتقنيات متطورة.

وبين سموه أن دبي تدعم هذا القطاع الحيوي بشراكة استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز تنافسية القطاع، بينما توفر البنية التحتية عالمية المستوى بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات في المنشآت والخدمات الطبية، وتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وزيادة معدلات السياحة العلاجية التي شهدت نمواً مطرداً خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال زيارة سموه المستشفى السعودي الألماني في منطقة البرشاء، حيث كان في استقبال سموه عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والمهندس صبحي بترجي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات السعودي الألماني الصحية.

واستمع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، إلى شرح حول مرافق وتجهيزات المستشفى الذي يضم 200 سرير وأكثر من 150 عيادة خارجية مزودة بأحدث التقنيات الطبية.

كما تفقد سموه عدداً من أجنحة المستشفى والذي شهد مؤخراً توسعة في الأقسام والمرافق، مثل أقسام النساء والأطفال، والعظام والكسور، كذلك، زار سموه مركز جراحة اليوم الواحد، وقسم الطوارئ الذي يضم 55 سريراً ومركزاً لعلاج الحوادث ووحدة طوارئ مخصصة للأطفال.

وتم تجهيز وحدة جراحة العظام والكسور بأحدث المرافق والفرق الطبية عالية الكفاءة والتدريب، ويقدم المستشفى مجموعة واسعة من خدمات جراحة العظام المتخصصة من استبدال المفاصل إلى علاجات الإصابات المرتبطة بالرياضة