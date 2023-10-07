مضحية المنهالي: الإمارات داعمة لتمكين المرأة

هدي الطنيجي (أبوظبي)

قالت مضحية سالم المنهالي الفائزة بمقعد في المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة أبوظبي: نشكر دولة الإمارات على تمكين المرأة في مجال العمل السياسي والبرلماني، وأشكر كل من دعمني بالتصويت خلال الأيام الماضية ووقف بحانبي ومن وضع ثقته بي، أسال الله أن أكون على قدر هذه الثقة الغالية. وأكدت على سعيها نحو العمل جاهدة في سبيل نقل قضايا المواطنين إلى المعنيين وصناع القرار بهدف إيجاد الحلول المناسبة التي تنهض في مستوى المعيشة، وتحقق سبل العيش الكريم لأبناء شعب دولة الإمارات، مشيرة إلى أن الإمارات من أولى الدول التي دعمت مجال تكمين المرأة في العمل السياسي والتي تحظى ب 50%من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.