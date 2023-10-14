خدمات استباقية ومتكاملة لمراجعي مستشفى عبيد الله في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

ترتقي مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ضمن رسالتها الاستراتيجية بجودة حياة الأفراد عبر خدمات استباقية ومتكاملة، ومنظومة قائمة على الشراكة، وبيئة عمل تركز على البحث العلمي والابتكار والمواهب الصحية المحترفة، حيث تقوم بشكل دوري بتحديث وتوسعة خدماتها الصحية.

وبين الدكتور يوسف الطير مدير مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله برأس الخيمة، التابع للمؤسسة، أن المستشفى يضم 26 عيادة تخصصية تخدم فئات سنية مختلفة من عمر 13 سنة فما فوق، ناهيك عن العيادات الجلدية والنفسية التي تخدم جميع الأعمار، بالإضافة إلى عيادة القلب، والكلى، والغدد الصماء والسكري، وعيادة الأعصاب وتخطيط الدماغ الكهربائي والجهاز الهضمي وغيرها الكثير من التخصصات الباطنية، كما توجد عيادات داعمة توفر الاستشارات في مجالات التغذية والعلاج الطبيعي، حيث قدم المستشفى خدمات علاجية وتشخيصية مختلفة لأكثر من 87 ألف مراجع خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح، أن المستشفى يضم قسم المناظير الذي يتميز بتشخيص وعلاج الحالات المرضية، حيث استفاد من القسم خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 1300 حالة باستخدام المناظير الطبية.

وأكد أن المستشفى يعتمد بخدماته الطبية على معايير عالمية في الأجهزة المستخدمة في تقييم مرضى القلب، ويستعين الطاقم الطبي بالعديد من الأجهزة الحديثة التي تسهم في التشخيص الدقيق لحالات أمراض القلب، مثل الأشعة المقطعية للقلب، وجهاز «الإيكو» الرباعي الأبعاد، إلى جانب أجهزة متخصصة لمتابعة ضغط الدم المتحركة و«الهولتر» لمراقبة نشاط الكهرباء في القلب لمدة 72 ساعة، وغيرها من الأجهزة ذات التقنية العالية.

وأوضح، أن قسم عيادة القلب يضم كوادر ذات كفاءة ويستعين بأجهزة تشخيص وعلاج في مجال أمراض القلب، كما تعمل المؤسسة والمستشفى على التطوير المستمر للخدمات القلبية بهدف تنويع الخدمة وشموليتها لجميع أمراض القلب من أمراض شرايين القلب التاجية وقصور عضلات القلب وغيرها، فعلى سبيل المثال، تم افتتاح عيادة «قصور القلب» المتخصصة التابعة لقسم القلب خلال عام 2022 وتم تدريب الكوادر التمريضية بالمستشفى للعمل بالعيادة، بالإضافة إلى تخصيص طبيب متخصص ووضع بروتوكول التشخيص والعلاج والمتابعات طبقاً لأحدث بروتوكولات وتوصيات جمعيات القلب العالمية، وكذلك إجراء فحوص الأشعة المقطعية للقلب وتقنية التصوير التليفزيوني رباعي الأبعاد عن طريق البلعوم، ناهيك عن إدخال العديد من الإجراءات في قسم مختبر القلب غير التداخلي من أجل تحسين الفحوص التشخيصية.

وبين أن المستشفى يقدم خدمات علاجية وغسيل كلى بشكل يومي لمرضى الكلى، حيث يضم القسم 48 جهازاً للغسيل يستفيد منها كمتوسط شهري نحو 165 مريضاً، ناهيك عن تقديم الخدمات العلاجية التي تسهم في علاج مرضاه.

وأشار إلى أن مستشفى عبيد الله لعلاج كبار المواطنين يقدم خدمات عديدة للمرضى على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة والتي تتطابق مع معايير الجودة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة لهذه الفئة، وتتمثل في «خدمة طب المسنين» والتي تشمل فحصاً طبياً شاملاً لجميع الأمراض المتعلقة بالباطنية العامة والشيخوخة المختصة بكبار السن ومتابعاتهم بشكل دوري، مبيناً أن المستشفى يعمل على توفير المستلزمات والمعدات لمرضى الرعاية الطويلة الأمد الموجودين في منازلهم، بالتنسيق مع الأخصائيين الاجتماعيين ومستودع المستلزمات، إضافة إلى التركيز على برامج إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي والذي يشرف على توفير برامج تتلاءم مع احتياجات المرضى، بالتركيز على أمراض المفاصل وفقرات الظهر والأمراض الرئوية والقلبية المزمنة.

وبين أن المستشفى يعنى بإعادة تأهيل مرضى السكتة الدماغية ومختلف الأمراض العصبية، كما يقوم اختصاصيو التغذية بوصف وتنظيم السعرات الحرارية المناسبة والغذاء المناسب لكبار السن، أما بالنسبة للمرضى المدخلين للمستشفى، فيتم تقديم الخدمات العلاجية لهم في أقسام الرعاية طويلة الأمد ومرضى إعادة التأهيل من مختلف التخصصات بإشراف فريق عمل متكامل من أطباء (استشاري وأخصائي طب المسنين)، وتمريض متخصص بالرعاية طويلة الأمد، وأخصائيين نفسيين، وأخصائيين اجتماعيين، وصيادلة إكلينيكيين، وأخصائيي علاج طبيعي وتغذية.

عيادة «السمنة»

أكد أن المستشفى حدَّث عدداً من العيادات مثل عيادة «السمنة»، والتي تقوم بتقييم المرضى الذين يعانون من السمنة وتحديد خيارات العلاج وفق تصنيف نوع ودرجة السمنة التي يعاني منها المريض، وأنه تم تشكيل فريق متعدد التخصصات يضم أطباء الجهاز الهضمي والغدد الصماء وأخصائيي التغذية والنفسية، ناهيك عن خلق التعاون مع فرق المراكز الصحية الأولية لتحديد تحويل الحالات المناسبة، إلى جانب ربط تعاون مع الفريق الجراحي بالمستشفيات الجراحية في المؤسسة (صقر/ القاسمي) لقبول الحالات التي هي بحاجة إلى تدخل جراحي لإنقاص الوزن، وتمت الاستفادة من خدمات هذه العيادة بشكل كبير.