في أول يوم من «جيتكس».. مبادرات ترسخ مكانة أبوظبي في قيادة التحول الرقمي

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

شهد جناح حكومة أبوظبي المشارك في معرض «جيتكس العالمي للتقنية 2023»، الذي انطلقت أعماله في دبي، أمس، إطلاق العديد من المبادرات النوعية التي تقدمها الجهات والدوائر الحكومية في مختلف المجالات الرقمية والتي تسهم في تسريع مسيرة التحول الرقمي لحكومة أبوظبي، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانة حكومة أبوظبي في قيادة التحول الرقمي عالمياً.

وحظي الجناح الذي تقوده «دائرة التمكين الحكومي»، ويضم أكثر من 33 جهة حكومية، خلال اليوم الأول من المعرض إقبالاً كبيراً من الزوار ورواد وخبراء صناعة التكنولوجيا والتقنيات الحديثة؛ بهدف الاطلاع على أبرز الخدمات الرقمية التي تقدمها الدوائر والجهات الحكومية بالإمارة.

وقال الدكتور محمد العسكر، ممثل منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» بدائرة التمكين الحكومي، إن حكومة أبوظبي تشارك في معرض «جيتكس 2023» بأكثر من 100 مبادرة نوعية تقدمها أكثر من 33 جهة حكومية تغطي مختلف المجالات الرقمية، مثل البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي والخدمات الحكومية والمنصات الحكومية المشتركة.

وأشار العسكر إلى أن العديد من هذه المشاريع تعتبر من المشاريع الرقمية النوعية والفريدة على مستوى العالم، والتي تسهم في ترسيخ المكانة الرائدة لحكومة أبوظبي في مجال قيادة التحول الرقمي على مستوى العالم. وتندرج مبادرات حكومة أبوظبي التي تُعرَض في معرض «جيتكس العالمي للتقنية»، في إطار خمس أولويات رئيسية لها هي «الخدمات الحكومية»، وتهدف إلى تعزيز كفاءة المنصات الرقمية، ومراكز الخدمة للارتقاء بتجربة المتعاملين وتسهيلها، و«الحلول الحكومية»، وترمي إلى تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، وإرساء نهج عمل مشترك يدعم احتياجات وتطلُّعات حكومة أبوظبي، و«البيانات والذكاء الاصطناعي»، وتتمحور حول تبادل البيانات بشكل آمن وموثوق للمساعدة على اتخاذ القرار، وتعزيز كفاءة الحكومة، و«الأمن السيبراني» الذي يركِّز على حماية الأصول الرقمية، وأخيراً «التمكين الرقمي» الذي يهدف إلى ربط الأنظمة الرقمية وأصحاب المصلحة والشركاء بسلاسة.

التحليل والاستقراء

بدوره، قال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء أبوظبي بالإنابة، أن مشاركة مركز الإحصاء أبوظبي في «جيتكس 2023» تشهد الإعلان عن بعض المبادرات المهمة والتي من أبرزها إطلاق الإصدار الثاني من منصة التحليل والاستقراء المتطورة التي أنشأها مركز الإحصاء - أبوظبي؛ بهدف توفير بيانات إحصائية باستخدام أحدث ما توصلت إليه تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، لدعم صناعة السياسات والتخطيط المستقبلي. وتوفر المنصة لوحات تفاعلية ونماذج تحليلية وعمليات محاكاة من خلال البيانات الإحصائية، ما يمكّن صناع القرار على مستوى حكومة أبوظبي من دراسة أثر السياسات المختلفة على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والتنبؤ بها، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة واستخدام وتكامل الموارد عبر الجهات الحكومية.

منصة المرصاد

قام جهاز أبوظبي للمحاسبة بإطلاق منصته الذكية للتحليل «المرصاد» والتي تم تطويرها بجهود نخبة من المواهب الإماراتية بالتعاون مع ai.Presight إحدى شركات مجموعة G42 لتقوم بتسخير التقنيات المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة لبناء نظام مركزي متكامل من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في قطاع الرقابة والتدقيق، وتعزيز جهود الحوكمة، والحفاظ على المال والموارد العامة واستدامتها، مما يسهم في تطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية في هذا القطاع.

وتتميز منصة المرصاد بقدرتها على تحديد المفارقات الحسابية بدقة عالية، بالإضافة إلى إمكانية تقييم المخاطر استناداً على مطابقة أنماط البيانات، كما يتولى النظام الجديد مهام تحليل البيانات الضخمة وأتمتها من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي، وتحليل معطيات الخبراء، والتنبؤ بالأنماط والتوجهات المستقبلية للتعاملات المالية والمشتريات والموارد البشرية، والربط فيما بينهم في الجهات التي يقوم الجهاز بالرقابة عليها، والتنبؤ المبكر عن الحالات والمخالفات المحتملة. كما تقوم المنصة بتبسيط عملية التدقيق لتقليل الوقت والموارد، وتوليد تقارير عالية الجودة من البيانات المالية تمكن المدققين من اتخاذ قرارات مدروسة وفعّالة.

قال محمود العلوي، المدير التنفيذي لقطاع الإسناد المؤسَّسي في جهاز أبوظبي للمحاسبة، على هامش فعاليات أسبوع «جيتكس للتقنية 2023» أن الهدف من تطوير «منصة المرصاد» جاء ثمرة جهود إماراتية من جهاز أبوظبي للمحاسبة وعمل دؤوب من الأبحاث والاختبارات؛ بهدف رفع جودة التدقيق في الإمارة وحماية المال والموارد العامة، وضمان الاستغلال الأمثل لها واستدامتها للأجيال القادمة.

بدوره، قال وائل عبد القادر، مدير عام قطاع الرقابة والتدقيق بالإنابة في جهاز أبوظبي للمحاسبة: «سعينا من خلال إطلاق منصة المرصاد، إلى تسهيل اكتشاف ومعالجة المفارقات المالية، وتوفير منصة تحليل حكومية مبتكرة توفر لمدققينا إمكانية الوصول إلى البيانات المالية في جميع الجهات الخاضعة»، وأكد الدور الذي تلعبه المنصة في ترسيخ مبادئ الشفافية وزيادة الثقة في العمليات الحكومية وحماية الأموال العامة.

علوم الحياة

ضمن مشاركتها في معرض تحت مظلة جناح حكومة أبوظبي، وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، مذكرة تفاهم مع جامعة أبوظبي، لتعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات التعليم وعلوم الحياة والبحوث السريرية، حيث سيعمل الطرفان على ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة للابتكار من خلال تبادل المعارف والخبرات في المجالات الصحية والأكاديمية، ما يعزز منظومة التكنولوجيا الصحية في الإمارة.

وبموجب مذكرة التفاهم، يتطلع الطرفان إلى تعزيز منظومة مبتكرة للرعاية الصحية، مع التركيز على دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية

مركبة تفتيش

كشفت دائرة البلديات والنقل، خلال المعرض، عن مركبة تفتيش متطورة التي من شأنها أن ترسي معياراً جديداً لعمليات التفتيش في قطاع البلديات والنقل، حيث تمت إزاحة الستار عن هذه المركبة المبتكرة والمعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.