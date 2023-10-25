«الأعمال الخيرية» تستقبل تبرعات تجاوزت 2 مليون درهم لإغاثة غزة

عجمان (وام)

أعلن الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية، استقبال الهيئة تبرعات تجاوزت 2 مليون درهم لحملة «تراحم من أجل غزة» التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة لإغاثة الأشقاء في غزة، ومد يد العون إليهم.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي: «إن هذه الحملة المباركة تعكس معاني التآخي والتراحم والمودة بين شعب الإمارات وإخوتهم في فلسطين، وتعد شريان الأمل لإغاثة الأسر المتضررة والنازحة وإنقاذ حياتهم من خلال تأمين المستلزمات الصحية والغذائية العاجلة بهدف الحفاظ على حياة كل من انقطعت به السبل وبات بأمسِّ الحاجة لمقومات الحياة الأساسية، وهذا ليس غريباً على دولة الإمارات التي باتت قدوة في العمل الخيري على مستوى العالم».

وأشاد الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي بإقبال أصحاب الأيادي البيضاء خلال الأيام الماضية، مؤكداً أن باب التبرع ما زال مفتوحاً لدى هيئة الأعمال الخيرية العالمية، حيث يمكن للمحسنين والمحسنات التبرع من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي أو زيارة مقر الهيئة بعجمان وفرعها في رأس الخيمة ومراكز التبرع العيني المنتشرة في عدد من المواقع والأسواق التجارية.