وزيرة خارجية إندونيسيا تفتتح مقر سفارة بلادها الجديد في أبوظبي

أبوظبي (وام)

افتتحت معالي ريتنو مارسودي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا مقر سفارة بلادها الجديد في أبوظبي بحضور معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة.

كما حضر مراسم الافتتاح حسين باجيس سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة وعبدالله سالم عبيد سالم الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا ورابطة الآسيان وأعضاء السفارة، ونوح صالح الحمادي مدير إدارة شرق آسيا والباسفيك في وزارة الخارجية، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة.

وقالت معالي ريتنو مارسودي في كلمة لها خلال حفل الافتتاح.. إن افتتاح مقر سفارة بلادها الجديد في أبوظبي يدل على أهمية الصداقة التي تربط البلدين، والتي نأمل أن تصبح أقوى مع مرور الزمن.

وأضافت: إن دولة الإمارات تعتبر شريكاً استراتيجياً لجمهورية إندونيسيا، معربة عن أملها في أن توطد هذه الشراكة لما فيه مصلحة البلدين الصديقين. وتوجهت معاليها بالشكر والتقدير لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية لدوره الفاعل في تعزيز علاقات البلدين وتطويرها.

من جانبه، قال حسين باجيس سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة في كلمة له بهذه المناسبة: إنه منذ أن أقامت دولة الإمارات علاقاتها الدبلوماسية مع جمهورية إندونيسيا في عام 1976والعلاقات تتعمق بين البلدين في المجالات والأصعدة كافة.

وأضاف: أن افتتاح مقر السفارة الجديد في أبوظبي هو خطوة مهمة في تعزيز التعاون والعلاقات بين البلدين.

وقامت معالي وزيرة الخارجية الأندونيسية يرافقها معالي سهيل المزروعي ومعالي أحمد الصايغ والوفد المرافق بتفقد أقسام المبنى الجديد للسفارة.