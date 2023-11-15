الخميس 16 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

أبوظبي.. افتتاح مركز جديد للزوار في جزيرة صير بني ياس

أبوظبي.. افتتاح مركز جديد للزوار في جزيرة صير بني ياس
15 نوفمبر 2023 13:04

افتتحت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، مركز زوار جزيرة صير بني ياس ليكون بمثابة مورد ثقافي للسياح والزوار المحليين والدوليين يمكنهم من خلاله التعرف على تاريخ الجزيرة وأهميتها الثقافية.

ويوفر المركز الجديد تجربة تفاعلية غنية بالمعلومات في مساحة عرض يمكن للضيوف زيارتها بعد التجول في موقع الكنيسة والدير، إلى جانب مجموعة متنوعة من القطع الأثرية تمتد لحقب زمنية مختلفة من عدة مواقع في الجزيرة. كما تم تزويد المركز بشاشات عرض تقدم معلومات عن القطع الأثرية وتاريخها.

وفي إطار جهود الترميم التي نفذتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في عام 2019، أعيد افتتاح موقع كنيسة ودير صير بني ياس أمام الجمهور بعد تطوير المرافق والخدمات ووضع لوحات تعريفية بالموقع لإرشاد الزوار.

ومع افتتاح مركز الزوار سيكون موقع كنيسة ودير صير بني ياس بمثابة مصدر معرفي مهم للتاريخ الطبيعي والثقافي للجزيرة.

أخبار ذات صلة
«الثقافة والسياحة» تفتتح مركزاً جديداً للزوار في جزيرة صير بني ياس

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي إن الدائرة تلتزم بصون التراث الثقافي للدولة والحفاظ عليه، وسيساهم افتتاح مركز الزوار الجديد في تعزيز الوعي والاهتمام بتاريخ البلاد الحديث والقديم، وسيتيح المركز للزوار فرصة استكشاف تاريخ جزيرة صير بني ياس بمزيد من التفاصيل ومساعدتهم على رؤية الجزيرة بعيون الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، بما يجعل منها تجربة رائعة لأي ضيف يخطط لزيارة الجزيرة في المستقبل.

ولا تقتصر مواقع التراث الثقافي في جزيرة صير بني ياس على الكنيسة والدير فقط، بل تعد الجزيرة أيضاً موطناً لمواقع أثرية يعود أقدمها إلى العصر الحجري الحديث.

ويستقبل مركز زوار جزيرة صير بني ياس الجمهور مجاناً من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً من السبت إلى الخميس، ومن 2 ظهراً إلى 6 مساءً أيام الجمعة.

المصدر: وام
جزيرة صير بني ياس
إقبال الزوار
آخر الأخبار
"قضاء أبوظبي"
علوم الدار
"قضاء أبوظبي" تنجز أول معاملة كاتب عدل باللغة الإنجليزية وتصديقها رقمياً
اليوم 12:33
سلتيكس ينقض على «صدارة الشرق»
الرياضة
سلتيكس ينقض على «صدارة الشرق»
اليوم 12:24
تقنيات الرعاية الصحية تلتقي بالحلول المناخية لتعزيز عافية العالم
علوم الدار
تقنيات الرعاية الصحية تلتقي بالحلول المناخية لتعزيز عافية العالم
اليوم 12:23
سكالوني يكشف الحالة الطبية لميسي
الرياضة
سكالوني يكشف الحالة الطبية لميسي
اليوم 12:09
حملة "لا للكتابة على الجدران" في مدن الظفرة
علوم الدار
حملة "لا للكتابة على الجدران" في مدن الظفرة
اليوم 12:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©