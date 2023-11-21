شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.. توقيع اتفاقية تعاون بين مدينة إكسبو دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، اليوم لتزويد مدينة إكسبو دبي بالكامل بالكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة، وذلك ضمن رحلتها نحو الحياد المناخي بحلول عام 2050.

حضر التوقيع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة رئيس سلطة مدينة إكسبو دبي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ،الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

واستناداً إلى قدرات الطاقة المتجددة الحالية في موقع مدينة إكسبو، ستقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بتزويد الموقع كاملاً بالطاقة الشمسية بشكل دائم، من خلال الشهادات الدولية للطاقة المتجددة "I-RECs" من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، إلى الموقع بأكمله، لدعم التوجه الأساسي لمؤتمر المناخ COP28.

محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقية بين "مدينة إكسبو" و"كهرباء دبي" لتشغيل المدينة بالكامل بالطاقة المتجددة

في البداية، سيتم توفير ما يصل إلى 100,000 ميجاوات ساعة من الطاقة - بناءً على الاستهلاك الإجمالي المتوقع لعام 2023 - وسيتم إضافة المزيد من شهادات الطاقة المتجددة في المستقبل لتلبية متطلبات المجتمع المتزايدة من الطاقة.. كما ستعمل مدينة إكسبو بصورة منفصلة على زيادة الطاقة المولدة في الموقع بشكل مباشر في السنوات المقبلة.

وسيكون للتحول في مصدر الطاقة تأثيرات إيجابية على السكان والشركات في مدينة إكسبو في نهاية المطاف، فضلاً عن العدد المتزايد من الفعاليات التي تقام في الموقع، مع أهمية ذلك بشكل خاص في الوقت الذي تستعد فيه مدينة إكسبو لاستضافة مؤتمر المناخ "COP28" ما يدعم تقديم حدث محايد للكربون ويدعم أهداف المؤتمر في التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة.

وقالت معالي ريم الهاشمي " مع استمرار نمو المدن والمراكز الحضرية، من المهم أن توازن هذه المراكز بين تلبية احتياجات مجتمعاتها والاستدامة البيئية - وهي أولوية استراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضافت " تمثل الاتفاقية خطوة مهمة نحو الأمام في مسيرتنا نحو التنمية المستدامة والتحول إلى الطاقة المتجددة، حيث تعد مدينة إكسبو واحدة من المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية. ويأتي هذا التحول في الوقت المناسب حيث تستعد مدينة إكسبو لاستضافة العالم مرة أخرى في مؤتمر المناخ COP28، ودعم الجهود العالمية الخاصة بالمناخ".

من جانبه، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي " برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة ودعمها غير المحدود، تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر حدث عالمي للمناخ وهو الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP28 في مدينة إكسبو دبي، استكمالًا لما حققه معرض إكسبو 2020 دبي في إنشاء مدينة مستقبلية صديقة للبيئة ترتكز على التكنولوجيا.

محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقية بين "مدينة إكسبو" و"كهرباء دبي" لتشغيل المدينة بالكامل بالطاقة المتجددة

وأضاف " تتميز مدينة إكسبو بموقعها الاستثنائي الذي يجعل منها وجهة مثالية تجمع العالم على أرض دولة الإمارات.. ويمثل التعاون بين مدينة إكسبو دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي خطوة رائدة نحو التنمية المستدامة، بما يتماشى مع التزام دبي بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.. ومن خلال تزويد مدينة إكسبو بالطاقة الشمسية من خلال الشهادات الدولية للطاقة المتجددة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، فإننا نسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتكون مدينة إكسبو دبي مدينة مستقبلية مستدامة.

وقال معاليه " مع قدرة طاقة نظيفة تبلغ حاليًا 2627 ميجاوات، و2033 ميجاوات قيد الإنشاء لتصل إلى 4660 ميجاوات بحلول عام 2026، يستفيد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية من التقنيات المتطورة لتسخير طاقة الشمس.. وبحلول عام 2030، من المقرر أن تصل القدرة الإجمالية لمجمع الطاقة الشمسية إلى 5000 ميجاوات، مما يساهم في خفض سنوي يزيد عن 6.5 مليون طن من انبعاثات الكربون".

وتعد الشهادات الدولية للطاقة المتجددة "I-RECs" بمثابة عملةً لأسواق الطاقة المتجددة، حيث تشير إلى أنه تم إنتاج الطاقة المتجددة لتلبية الطلب اللازم على الكهرباء لمؤسسة أو مركزٍ حضري ما، وسيدعم توفير الطاقة المتجددة من شبكة هيئة كهرباء ومياه دبي أهداف مدينة إكسبو في إزالة الكربون، وستتخذ المدينة أيضًا تدابير لتقليل استهلاك الطاقة.

وتماشياً مع عام الاستدامة في الإمارات ، تعد الاتفاقية انعكاساً آخر لروح دبي الطموحة في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050. كما تدعم الاتفاقية دور مدينة إكسبو دبي باعتبارها مركزًا رئيساً في خطة دبي الحضرية 2040، والتي ترسم خطة شاملة للتنمية الحضرية المستدامة في دبي.