«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» و«كور 42» تطلقان «جيس للمناخ»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أعلنت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عن إطلاق «جيس للمناخ»، والذي يعد أول نموذج لغوي كبير ثنائي اللغة في العالم مخصص للمناخ والاستدامة، وذلك من خلال الشراكة التي عقدتها الجامعة وشركة «كور 42»، التابعة لمجموعة «جي 42» القابضة للتكنولوجيا والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، ويهدف«جيس للمناخ» إلى تقديم المعلومات وتعزيز الإلهام وزيادة الوعي حول تغيّر المناخ والاستدامة.

ولفتت الجامعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس، إلى أنه تم إعداد «جيس للمناخ» بهدف إثراء النقاشات على المستويين المحلي والدولي، إذ تم تزويده بمعلومات متعلقة بالمناخ يبلغ عددها 1.4 مليون باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك لتوفير أجوبة مفصّلة حول السياسات البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والذي سيُعقد في دبي في وقت لاحق من هذا الشهر. كما تم تدريب النموذج على منصة «كليمالنستراكت»، وهي أكبر مجموعة بيانات ثنائية اللغة قائمة على التعليمات حول الموضوعات المرتبطة بالمناخ والاستدامة تم إعدادها من مصادر مختلفة باللغتين الإنجليزية والعربية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تصميم «جيس للمناخ» ليكون متاحاً لجمهور متنوّع، إذ يقدم خدماته لصنّاع القرار في الحكومات وقادة الأعمال والطلاب والعائلات، ما يضع البيانات المناخية بمتناول أكثر من 274 مليون شخص ناطق بالعربية و1.4 مليار شخص ناطق باللغة الإنجليزية في جميع أنحاء العالم.

وقال البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: «يستخدم نموذج (جيس للمناخ) الذكاء الاصطناعي لتسهيل الوصول إلى المعلومات حول تغيّر المناخ وتعزيز دقتها، ويسعى إلى تمكين ملايين الأشخاص من الإلمام بهذه القضايا المعقدة. وهو أمر مهم جداً لاسيما في إطار استضافة دولة الإمارات لمؤتمر «كوب 28»، ما يسلط الضوء على الدور المهم الذي تؤديه التكنولوجيا المتقدمة والبحث العلمي في التوصل إلى الحلول المستقبلية المستدامة».

من جهته، قال أندرو جاكسون، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الذكاء الاصطناعي في شركة «كور 42»: إن نموذج (جيس للمناخ) ليس مجرد إنجاز تكنولوجي، بل هو خير دليل على قدرة الابتكار على تحفيز التغيير الهادف ودعم التقدم المجتمعي. فنحن نطمح من خلال هذا النموذج، عبر إتاحة الوصول إلى مجموعة واسعة من البيانات الدقيقة حول المناخ، إلى دعم الأبحاث، لا بل وتعزيز الوعي المتزايد في المجتمعات، ما يشجع السلوكيات الواعية تجاه كوكبنا».

يذكر أنه تم بناء نموذج«جيس للمناخ» بالارتكاز إلى«جيس 13ب» وهو نموذج لغوي كبير عالي الجودة باللغة العربية تم تطويره عبر التعاون بين شركة «كور 42» وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وشركة«سيريبراس سيستمز»، بالإضافة إلى التكنولوجيا والدروس المستفادة من نموذج«فيكونا»، وهو برنامج لغوي كبير مفتوح المصدر وموفر للطاقة تم إطلاقه في شهر أبريل 2023. وقد تم تطوير«فيكونا» من خلال تعاون عالمي بين الباحثين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة كاليفورنيا بيركلي، وجامعة كارنيجي ميلون، وجامعة ستانفورد، وجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، لمعالجة قضايا التكاليف المرتفعة والموارد غير المستدامة المطلوبة لتدريب روبوتات الدردشة.

وقال سلطان الحجي نائب الرئيس للشؤون العامة وعلاقات الخريجين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: فخورن بالجامعة بإطلاق هذه المنصة«جيس».. أول منصة للمناخ و«كوب 28»، موضحاً الفرق بينه وبين أي منصة أخرى، حيث إنها منصة تشمل كافة المعلومات الخاصة بالمناخ و«كوب 28»، ويمكن للجمهور الاستفادة من المعلومات الدقيقة ومشاركة دولة الإمارات في جهود التغير المناخي بشكل عام، وكل ما يتعلق بالمؤتمر، آملين أن نكون مساهمين إيجابيين في هذا المؤتمر المهم، وفي كل المناسبات.

وأشار الحجي إلى جهود الجامعة في رفد كافة ما يتعلق بالبيئة والمجتمعات بالأبحاث في الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من تلك الأبحاث في الحد من الملوثات البيئية، وكذلك الأمراض ومن بينها«الملاريا» بوضع المعلومات في خوارزميات تؤدي إلى توقعات الملاريا، حيث يتم عمل حساب الرطوبة وسرعة الرياح، والاستفادة من صور الأقمار الصناعية.

عبر الإنترنت

سيكون نموذج«جيس للمناخ» متاحاً عبر الإنترنت على https://www.jaisclimate.com/ae اعتباراً من اليوم وحتى نهاية مؤتمر«كوب 28» الذي يُعقد في الإمارات العربية المتحدة. كما سيتم عرض النموذج في جناح جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في المؤتمر من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، في مركز التعليم الأخضر (إرث)، من أرض زايد، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم في الدولة.