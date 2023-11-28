إعلان الفائزين بجوائز معرض أبوظبي الدولي للأغذية للابتكار

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معرض أبوظبي الدولي للأغذية، قائمة الفائزين بجوائز الابتكار التي تُكرّم المؤسسات والشركات صاحبة الابتكارات في المنتجات الرائدة الخاصة بصناعة الأغذية والمشروبات.

وحصلت عن فئة المأكولات والمشروبات، شركة «سويتش فوودز» من دولة الإمارات على المركز الأول، فيما حصلت شركة «نوتكو» من لبنان، وشركة «نوا» من كولومبيا على المركز الثاني. كما فازت شركة «كولو كوفي» من كولومبيا في المركز الأول عن فئة القهوة والشوكولاتة، أما شركة «كوفي سيليوشن» وشركة «شانشال- شوكليت ذ.م.م» وكلاهما من دولة الإمارات فقد حصدتا المركز الثاني. وفي مجال العسل والتمور، فازت شركة «روبشاند العالمية» من قيرغيزستان بالجائزة الأولى، فيما حصلت شركة أغذية من دولة الإمارات، وشركة هاترك للأغذية ذ.م.م من أرمينيا على المركز الثاني.

وقال إدوارد حمود، الرئيس التنفيذي لشركة «سويتش فوودز»: «في ظل المشهد النابض بالحياة في دولة الإمارات، نلتزم في إحداث ثورة في طريقة تناولنا للطعام، فنحن نفتخر بإيجاد مصادر وبدائل اللحوم النباتية عالية الجودة، وبذلك لا نستشرف مستقبل تكنولوجيا الأغذية فقط، بل نراعي النكهات والتقاليد الغنية للمطبخ المحلي، ويعد نهجنا مزيجاً متناغماً من التقاليد والابتكار، ما يضمن أن يكون كل إبداع مستداماً وغنياً بالفوائد ومشبعاً بالمذاق التراثي للطهي في المنطقة. إن حصولنا على هذه الجائزة يعكس جهودنا المتواصلة في هذا المجال، في حين نمضي قدماً، إن رؤيتنا واضحة لجعل شركتنا تنمو على نهج وديناميكية دولة الإمارات، للمساهمة في تحقيق مستقبل غذائي مستدام وغني بالثقافة».

من جانبه، أوضح دانييل دوارتي، الرئيس التنفيذي لشركة «كولو كوفي»: «سعداء بحصولنا على هذه الجائزة، خلال مشاركتنا للمرة الأولى في معرض أبوظبي الدولي للأغذية، نحن علامة تجارية كولومبية تركز على القهوة المتخصصة المستوحاة من بلدنا وتراث شعبنا وأرضه، وتقدم أصنافاً مميزة، ومن أبرزها مشروب نيترو البارد، وهو عبارة عن قهوة مستخلصة تقدم باردة بعد الإبقاء عليها في أجهزة التبريد من 16 إلى 18 ساعة، ولا تحتوي على أية إضافات أو مواد حافظة. نتقدم بالشكر إلى القائمين على معرض أبوظبي الدولي للأغذية على هذه الجائزة، ونتطلع للمشاركة في المعرض خلال دوراته القادمة».

وقال أميت كاكار، الرئيس التنفيذي لشركة روبشاند العالمية: «إلى جانب علامتنا التجارية (عسل ماناس)، نقدم أجود وأندر أنواع العسل، وهو العسل الأبيض القرغيزي، الذي لا يتم إنتاجه إلا في جبال السماء ونجري عليه الكثير من التجارب، للابتكار في النكهات، وذلك بإضافة الفواكه الطبيعية والأعشاب الجبلية إلى العسل الأبيض الكريمي، ونحن بذلك نأخذ تجربة العسل إلى مستوى جديد وأعلى، ولا بد من الإشارة إلى أن النوعيات النادرة والحصرية تكون دائماً بكميات قليلة وصغيرة، ولكن النقاء مضمون».

وتقدم معرض أبوظبي الدولي للأغذية، بالتهنئة للفائزين كافة بجوائز الابتكار الذين خضعوا لتقييم لجنة من الخبراء والمختصين خلال عملية الاختيار الدقيقة، وقدموا ابتكارات استثنائية رائدة في مجال الأغذية والمشروبات، جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في اليوم الأول من المعرض.

تمثل جوائز معرض أبوظبي الدولي للأغذية للابتكار، الإبداع والرؤية المستقبلية لقطاع الأغذية والمشروبات العالمي، حيث تقدر قيمة الجائزة بـ 115 ألف درهم لكل فئة، وتتيح للفائزين فرصة تعزيز مكانتهم وحضورهم المتميز في القطاع.