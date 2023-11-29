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علوم الدار

حاكم عجمان وولي عهده يعزيان عبدالرحمن العويس في وفاة والده

حاكم عجمان وولي عهده يعزيان عبدالرحمن العويس في وفاة والده
29 نوفمبر 2023 11:59

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، اليوم، واجب العزاء إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، في وفاة المغفور له والده، محمد بن ناصر العويس.


وأعرب سموهما، خلال زيارتهما مجلس العزاء في منطقة الجرينة بإمارة الشارقة، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لإخوة وأبناء وعموم أسرة العويس، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


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وقدم واجب العزاء إلى جانب سموهما، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وسعادة طارق بن غليطة مدير مكتب الحاكم، وسعادة سالم سيف المطروشي نائب مدير ديوان الحاكم، وسعادة يوسف النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
حاكم عجمان
عجمان
حميد بن راشد النعيمي
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