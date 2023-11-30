إمارة أبوظبي.. مشاريع تنموية عملاقة

هالة الخياط (أبوظبي)

حققت مسيرة التنمية في إمارة أبوظبي خلال الـ 52 عاماً الماضية إنجازات كبيرة منشودة، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، حيث استطاعت أن تبني مجتمعاً يتسم بالتقدم الحضاري والعمراني في شتى المجالات، وينعم بمستويات عالية من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية في ظل استقرار وأمن شامل وتكافل اجتماعي، وتجانس حققه نظام اقتصادي منفتح إقليمياً ودولياً تسوده المنافسة البناءة.

وإمارة أبوظبي مهيأة، بفضل تنوعها الجغرافي وثرائها الثقافي وتاريخها الطويل، لتكون وجهة مفضلة للزوار والمستثمرين من أنحاء العالم. وتتمتع الإمارة بموروث ثقافي كبير ينعكس في قيم وأصالة أهلها، وتزخر بإرث متجذر بالقيم العربية والإسلامية التقليدية. ويعتبر التسامح، وحسن الضيافة، والترابط الأسري، والتماسك والتضامن من السمات الرئيسية التي تميز الموروث الثقافي للإمارة.

وشهدت إمارة أبوظبي تطوراً كبيراً في كافة المجالات خلال السنوات الـ 52 الماضية، وذلك لوفرة موارد النفط والغاز الطبيعي، وحكمة القيادة السياسية للإمارة، مما حولها إلى مركز حيوي ولاعب رئيسي في مجالات الأعمال والاقتصاد على الساحة العالمية. وحرصت الإمارة على اتباع سياسة اقتصادية منفتحة ومتوازنة تقوم على أسس راسخة من التشريعات والمؤسسات التي تعد أدوات فاعلة لتحقيق تنمية مستدامة شاملة.

وتعتبر الإمارة رائدة في صناعة الطاقة البديلة والمتجددة عالمياً. وهي موطن لأكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم «نور أبوظبي»، وكذلك موطن لأول محطة للطاقة النووية في العالم العربي المتمثلة بمحطة «براكة للطاقة النووي». كما تعتبر الإمارة مطوراً رئيسياً لتكنولوجيا الطاقة النظيفة والتطوير الحضري المستدام من خلال شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر». وتخطط أبوظبي للاعتماد على الطاقة المتجددة لتوليد 50% من احتياجاتها من الطاقة بحلول عام 2030.

وقبل عام 1958، كان اقتصاد أبوظبي يعتمد على تجارة اللؤلؤ. واليوم الإمارة تعتبر من بين أكبر منتجي ومصدري النفط والغاز في العالم، وتمتلك سابع أكبر احتياطي نفطي في العالم وسابع أكبر احتياطي للغاز الطبيعي. وتعمل أبوظبي على تسريع تنوع اقتصادها من خلال تنفيذ مبادرات وسياسات لخلق الفرص وتحفيز الابتكار وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وفي عام 2022، وصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى 840 مليار درهم (230 مليار دولار أمريكي) وساهم القطاع النفطي للإمارة بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتسعى إمارة أبوظبي إلى تحفيز القطاعات غير النفطية بدلاً من تقليص النشاط في قطاع النفط، وتضع بناء اقتصاد مستدام ومتنوع ذي قيمة مضافة عالية بحلول عام 2030، كأحد التزاماتها الأساسية. وسيتم تحقيق ذلك من خلال توسيع قاعدة الشركات والاستثمار في القطاعات الواعدة ذات الإمكانات الكبيرة في فترة ما بعد النفط، بما في ذلك التكنولوجيا والصحة والتعليم والسياحة والطاقة المتجددة والنقل.

المكانة السياحية

وأصبحت أبوظبي مركزاً حيوياً للفعاليات الرياضية عالمية المستوى مثل: بطولة أبوظبي للجولف، ورالي أبوظبي الصحراوي، وسباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1.

وتضم الإمارة أكبر تجمع في العالم للمؤسسات الثقافية الرائدة والتي تشمل متحف زايد الوطني، ومتحف اللوفر أبوظبي، وجوجنهايم أبوظبي.

وتعتبر إمارة أبوظبي الإمارة الأكبر بين الإمارات السبع. وتقع على مساحة 67.340 كلم مربع، وتُشكل مساحتها اليابسة حوالي 84% من إجمالي مساحة الدولة. وتضم الإمارة 200 جزيرة، ويبلغ طول شريطها الساحلي 700 كيلومتر. وتضم إمارة أبوظبي ثلاث مناطق رئيسية وهي: منطقة أبوظبي وبها مدينة أبوظبي العاصمة، وبها مقر رئيس الدولة، ومجلس الوزراء، ومعظم الوزارات والسفارات الأجنبية، وميناء زايد، ومطار زايد الدولي.



منطقة العين

تضم الإمارة منطقة العين من الجهة الشرقية، وهي منطقة شديدة الخصوبة ومشهورة بالمزارع، ويقع إلى جنوبها جبل حفيت بارتفاع يبلغ 1240 متراً فوق سطح البحر، ويحتل المركز الأول من حيث الارتفاع في الإمارة.

منطقة الظفرة

منطقة الظفرة يوجد بها الكثير من الغابات الحرجية المزروعة لمكافحة التصحر، وكذلك بعض حقول النفط البرية. وتضم المنطقة سبع مدن رئيسية تشمل: ليوا، مدينة زايد، غياثي، الرويس، المرفأ، السلع، وجزيرة دلما.



جسور

يوجد في مدينة أبوظبي أربعة جسور رئيسية تربط مدينة أبوظبي بيابستها الرئيسية وهي: جسر المقطع، وجسر المصفح، وجسر الشيخ زايد، وجسر الشيخ خليفة.



برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»

في عام 2018، اعتمدت حكومة أبوظبي «برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21» بميزانية قدرها 50 مليار درهم، وذلك بهدف تعزيز تنافسية أبوظبي وريادتها. ويرتكز برنامج غداً 21 على أربعة محاور رئيسة هي، تحفيز الأعمال والاستثمار، تنمية المجتمع، تطوير منظومة المعرفة والابتكار، تعزيز نمط الحياة.