محمد الهاملي: تجربة فريدة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد راشد الهاملي رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت للعالم تجربة فريدة في الوحدة والتضامن والعيش في سلام وأمان.

وقال إن البنيان الوحدوي للدولة، الذي وضع لبنته الأولى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله» بمعاونة المؤسسين حكام الإمارات، يزداد رسوخاً ومتانة، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.