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عبدالله الظاهري: التنمية المستدامة

عبدالله الظاهري: التنمية المستدامة
2 ديسمبر 2023 02:42

أبوظبي (الاتحاد)

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قال عبدالله سالم الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا وجمهورية تيمور الشرقية ورابطة الآسيان: «احتفالنا بعيد الاتحاد يعبر عن اعتزازنا بحكمة الآباء المؤسسين ورؤيتهم الثاقبة لبناء دولة حديثة، وتحقيق طفرة اقتصادية مستدامة لمجتمع أكثر ازدهاراً، مما جعل دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به دولياً نظراً لإنجازاتها المرموقة، وتصدرها لمعظم المؤشرات العالمية».
وأضاف: «وباتت دولة الإمارات نموذجاً رائداً في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعمل لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتسير بخطى واثقة لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها، واستكشاف فرص جديدة عبر شراكات متعددة الأطراف».
وتابع: خارجياً، لا يفوتني إلا أن أُؤكد على أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية الحفاظ على نظام دولي قائم على احترام سيادة الدول، واستقلالها، وسلامة أراضيها. وتسعى دائماً لدعم جهود الوساطة وحماية الأمن والسلم الدوليين.

عيد الاتحاد
الإمارات
عبدالله الظاهري
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