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بلدية أبوظبي ترصد مخالفات العزب

جانب من الحملات السابقة (من المصدر)
16 ديسمبر 2023 01:04

هالة الخياط (أبوظبي)

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تنظم بلدية مدينة أبوظبي، خلال الأيام المقبلة، حملة لتوعية ملاك العزب بضرورة الالتزام بالاستخدامات الأساسية للعزب، ورصد المخالفات التي تتم في العزب، كتخزين المواد والسكراب وفتح منافذ بيع دون ترخيص.
وأكدت بلدية مدينة أبوظبي ضرورة التزام أصحاب العزب بتصحيح أوضاع عزبهم، وعدم استخدام العزب للأغراض غير المنصوص عليها من لائحة حق الانتفاع، تفادياً للمخالفات والغرامات التي تصل إلى حد إلغاء حق الانتفاع بالعزب.
وأشارت البلدية إلى أهمية تعاون ومساهمة أصحاب العزب في الحفاظ على المظهر العام، وحماية البيئة من خلال الالتزام بالانتفاع بالعزب، حسب القوانين التي تحدد الاستخدامات المسموحة.
وتندرج هذه الحملات ضمن أولوية، إمارة تتميز بمظهرها العام ومرافق وبنى تحتية رائدة تعزز نمط الحياة، وتستهدف الحملة تحفيز الرقابة الفعالة على المظهر العام والصحة العامة ومعالجة النفايات بطرق مستدامة. كما تركز الحملات على التوعية بعدم إلقاء المخلفات بشكل عشوائي في الصحراء، وضرورة التخلص من النفايات بطرق سليمة وصديقة للبيئة، ونقل المخلفات إلى المكبات المخصصة لهذا الغرض، إلى جانب توضيح الطرق الصحيحة للتخلص من الحيوانات النافقة، وعدم التخلص منها بشكل عشوائي يضر بالبيئة، كما يعد مخالفة بيئية وصحية يُسائل عليها القانون.
وتهدف الحملات التوعوية إلى التأكيد على أهمية تنفيذ عمليات الصيانة والنظافة العامة لجميع العزب والمزارع بشكل دوري.

بلدية أبوظبي
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