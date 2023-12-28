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شرطة أبوظبي تؤكد تحفيز المتميزين

المكرمون في صورة جماعية (وام)
29 ديسمبر 2023 02:42

أبوظبي(الاتحاد)

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كرمت مديرية شرطة العين في قطاع الأمن الجنائي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي منتسبيها المتميزين من إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة المربعة، تقديراً لإسهاماتهم الريادية في مكافحة الجريمة، وعدداً من المنتسبين المتميزين من قسم شؤون التحقيق في المديرية، تقديراً لأدائهم المتميز في مجالات العمل، وذلك ضمن مبادرة (ما قصرتوا) لعام 2023. وأوضح العميد جمعة سالم الكعبي مدير مديرية شرطة العين بأن التكريم يأتي استمراراً لنهج شرطة أبوظبي في تحفيز المتميزين للإسهام بفعالية في دفع مسيرة العمل والإنجاز والتطوير وتحقيق الريادة، وذلك ضمن رؤيتها الاستراتيجية في«أن تكون أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان».
وأعرب عن تمنياته للمكرمين بمزيد من التقدم والنجاح في أدائهم ومواصلة جهودهم في تحقيق الإنجازات.

شرطة أبوظبي
الأمن الجنائي
مكافحة الجريمة
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