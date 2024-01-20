وادي كوب.. بساط أخضر يكسو الجبال

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

تشتهر إمارة رأس الخيمة بالمواقع السياحية التي تجعل منها مقصداً للسياح والزوار من الداخل والخارج، لما تمتلكه من مواقع ساحلية وجبلية ورملية والتي سعت الحكومة في الإمارة لإبرازها وتوفير الاحتياجات بها دون الإضرار بجمالها الطبيعي.

ومن تلك المناطق منطقة «وادي كوب» التي تقع جنوب إمارة رأس الخيمة، والتي تتميز بطبيعتها البكر التي سعى ويسعى أهالي المنطقة في الحفاظ عليها، والتي تتميز بوجود المسارات الجبلية التي تتسم بالخضرة خلال فترة الشتاء، والكهوف والأودية الجبلية التي تشجع على ممارسة الرياضة وتسلق الجبال، مثل رحلات الهايكينج ورياضات متنوعة مثل المشي والتجوال في المناطق الطبيعية، خاصة أن المنطقة من المناطق الجبلية التابعة لإمارة رأس الخيمة والتي تقع على بعد 40 كيلومتراً من مدينة رأس الخيمة، ويسكنها عدد من القبائل المشهورة، أغلبهم من قبيلة المزاريع.

وقال سيف المزروعي، أحد محبي الطبيعة وتصويرها، إن منطقة وادي كوب من المناطق البكر التي تتمتع بمزايا طبيعية خلابة كجمال الأودية المتعرجة والصخور والنباتات المتنوعة وذات الأشكال والفوائد العشبية في الطب البديل، منوهاً أن حملة «أجمل شتاء في العالم» فرصة جيدة للتعرف على المنطقة والتنفس من هوائها النقي.

ويشاركه الرأي سلطان راشد المزروعي من أهالي المنطقة، مشيراً إلى أن للمنطقة أسماء عدة نتيجة وقوعها في منطقة وادي، إلا أنها اشتهرت بمنطقة وادي كوب كونه من أكبر الوديان، حيث يوجد وادي الحمرية ووادي ضاية ووادي النيد ووادي الهداهد والشعبة وطفت وليل ووعالة، وتتميز المنطقة بطابعها التراثي والحياة الاجتماعية المترابطة والتي يجتمع عليها عوائل وأسر منطقة وادي كوب، موضحاً أن المنطقة يحدها من الشمال منطقة الطويين ومن الجنوب سلسلة جبال متصلة تنتهي بمنطقة اعسمة، ومن الشرق منطقة وادي السدر والجروف ومن الغرب جبال، وبعدها منطقة أذن.

ونوه المواطن حمد الدهماني، أن المنطقة تتحول لبساط أخضر يكسو الجبال والتي تبدأ بالخضرة مع فترة سقوط الأمطار ودخول فصل الشتاء، ناهيك عن ظهور أنواع مختلفة من النباتات التي تستخدم بعضها للعلاج والبعض الآخر للعلاج والتداوي بالطب البديل.

وتنظم مؤسسات نفع عام ومؤسسات مجتمعية رحلات وزيارات للمناطق الطبيعية في الإمارة، دعماً لحملة «أجمل شتاء في العالم» لاستكشاف سحر الطبيعة الجبلية، والتعرف على حياة الأجداد من سكان الجبال، والسير عبر الممرات والمرتفعات التي كانت تمثل الطريق الوحيد للسفر والتنقل قديماً، ناهيك عن تشجيع السياحة الداخلية لاستكشاف مناطق ساحرة والتعرف على المقومات السياحية الطبيعية والجغرافية والتراثية برأس الخيمة.

هوايات

أوضح زوار المنطقة أن وادي كوب من المناطق التي يحبذ ويحرص محبو الهايكنج على زيارتها وممارسة هواية تسلق الجبال، والتي خصصت لها مسارات جبلية آمنة لممارسة تلك الهواية الرياضية، مؤكدين أن حملة «أجمل شتاء في العالم» ساهمت في إبراز التنوع السياحي لمناطق الدولة، وخاصة إمارة رأس الخيمة التي تنفرد بتنوع المسارات الجبلية، ومنها منطقة وادي كوب التي تتمتع بمزايا طبيعية خلابة وأحد كنوز الطبيعة في دولة الإمارات، لاحتضانها العديد من الحيوانات والطيور والنباتات النادرة والمهددة بالانقراض، مشيراً إلى أن الرحلة وفرت أمام المشاركين استكشاف معالم المنطقة عن قرب.